Sjinkie Knegt: ’Ik heb hier ontzettend naartoe geleefd’

Sjinkie Knegt met trainer Jeroen Otter, eindelijk terug op het ijs. Ⓒ Hollandse Hoogte

DORDRECHT - Hij stond te stralen in het Dordrechts Museum, waar de ploeg voor de World Cup van komend weekend werd gepresenteerd. In de Dordtse Sportboulevard zal Sjinkie Knegt na 402 dagen afwezigheid weer voor het eerst in competitief verband de schaatsen onderbinden. ,,Ik ben er ontzettend blij mee en ben benieuwd hoe het zal gaan.”