Leeds aast op Feyenoord-trainer Slot: ’Maar ik blijf, we zijn met iets moois bezig’

„Ik blijf, ik blijf gewoon trainer van Feyenoord. Dat kan ik nu wel zeggen. Er is contact geweest tussen de clubs, maar we zijn hier met iets moois bezig.”

Slot geeft ook aan dat Feyenoord hem niet kwijt wilde. „Het is een combinatie van beide. De club was heel duidelijk. Het is een compliment dat een club als Leeds United interesse heeft. Het is een prachtige club in Engeland, maar het is geen teleurstelling en ook geen straf om bij Feyenoord verder te gaan. We staan er op veel fronten heel goed voor. In de competitie, de beker en we zitten nog in een Europees toernooi. Ik ga met veel enthousiasme verder.”

"Het is geen teleurstelling en ook geen straf om bij Feyenoord verder te gaan"

In de voorbije dagen werd in Engeland al bekend dat de coach van Feyenoord, die anderhalf jaar geleden bij Feyenoord begon, de eerste kandidaat was om bij Leeds United de plek over te nemen van de afgelopen weekend ontslagen Amerikaanse coach Jesse Marsch.

Arne Slot zag Feyenoord midweeks op spectaculaire wijze winnen van NEC in het bekertoernooi. Ⓒ ProShots

De technisch directeur van Leeds United wilde in Nederland een gesprek hebben met Slot om aan te geven welk pakket er zowel financieel als sportief voor hem klaar zou liggen bij de volksclub in Yorkshire in het noorden van Engeland.

De aanvallende speelstijl van Slot is in het buitenland opgevallen en de prestaties met Feyenoord spreken tot de verbeelding. Met beperkte financiële middelen heeft hij zijn werkgever naar de finale van Europese Conference League geleid en staat de club nu aan kop in de Eredivisie.