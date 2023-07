Premium Het beste van De Telegraaf

Mokerslag voor PSV: hoe kan het dat smaakmaker Simons al na één seizoen vertrekt?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Xavi Simons. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De klap is spijkerhard aangekomen bij PSV. Het belangrijkste doel van deze transferzomer, het binnenboord houden van uitblinker Xavi Simons, is mislukt. De 20-jarige Oranje-international heeft besloten gebruik te maken van de PSG-clausule in zijn contract en keert na één jaar voor een transfersom van 6 miljoen euro, een schijntje gezien zijn werkelijke transferwaarde, terug bij de Parijse topclub.