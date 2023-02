Premium Het beste van De Telegraaf

Stamsnijder en Groenendaal kijken reikhalzend uit naar titanenstrijd met Van Aert WK veldrijden: ’Hopelijk kan Van der Poel zich een paar ronden bedwingen’

Door Roy Schriemer

Mathieu van der Poel (links) kan zondag voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden worden, maar dan moet de Nederlander wel afrekenen met zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. Ⓒ FOTO’S Getty Images

Als zondagmiddag om vijf over drie het startschot klinkt voor het wereldkampioenschap veldrijden voor de profs in Hoogerheide, dan willen de oud-wereldkampioenen Hennie Stamsnijder (1981) en Richard Groenendaal (2000) geen seconde missen. „Mathieu en Wout zijn zo aan elkaar gewaagd, dat het niet te voorspellen is wie er als winnaar uit de bus komt.”