Feyenoord-fans slaan razendsnel toe: duel met Vitesse al ’uitverkocht’

Het is de eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord in ruim een half jaar waar weer publiek bij mag zijn. De Rotterdamse club gaf in eerste instantie de mogelijkheid aan seizoenkaarthouders die naar de wedstrijd tegen Sparta hadden gewild. Dat was op 18 oktober eigenlijk de volgende wedstrijd die de ploeg van Dick Advocaat in eigen huis zou afwerken, maar daar waren supporters toen niet meer welkom vanwege de coronamaatregelen.

De fans die hadden aangegeven het duel met Sparta te willen bezoeken, kregen voorrang op andere seizoenkaarthouders in de aanloop naar het duel met Vitesse. De 6.500 beschikbare plaatsen in De Kuip voor volgende week zondag waren vervolgens binnen no-time gereserveerd.

In plaats van spandoeken worden de stoelen in De Kuip vanaf volgende week dus weer bevolkt door echte fans. Gedurende de afwezigheid van supporters werd De Kuip steeds meer aangekleed met spandoeken. Die moesten voor de bekerfinale van zondag tussen Ajax en Vitesse al worden verwijderd.

