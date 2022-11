Premium Het beste van De Telegraaf

Afronden optimaal seizoen vooral klus voor Perez Verstappen relaxed op jacht naar een-tweetje Red Bull: ’Baan ligt ons’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Verstappen heeft de buit binnen en kan het seizoen ontspannen uitrijden. Ⓒ ANP/HH

São PAULO - De strijd is gestreden. Natuurlijk wil wereldkampioen Max Verstappen dat Sergio Pèrez nog tweede wordt in de WK-stand en Red Bull op die manier voor het eerst een Formule 1-jaar afsluit met een één-tweetje. Maar dat is vooral een klusje voor de Mexicaan zelf. Voor de Nederlander is de druk van de ketel. In de paddock in São Paulo, die vanwege de overhangende doeken wat weg heeft van een winkelcentrum, was er in gesprek met de Nederlandse ruimte voor ditjes en datjes.