’Dit Ajax kan zeker de Europa League winnen’

Uiteraard gaan de drie uitgebreid in op de Europa League-wedstrijden van Ajax en PSV.

In Frankrijk maakte Ajax indruk tegen Lille (1-2). Driessen en Verweij zijn stellig: „Dit Ajax kan de Europa League winnen, en doet voor geen enkele ploeg onder.”

Ze hebben complimenten voor Erik ten Hag, die talenten Devyne Rench en Jurriën Timber een kans in de basis gaf. Ook liet hij Brian Brobbey invallen.

Is er nog een kans dat Brobbey bij Ajax blijft? Verweij: „Ten Hag gaf met een uitspraak de Ajax-fans wel hoop.” Ook gaat de Ajax-volger in op de situatie van Quincy Promes en André Onana.

PSV ging in Griekenland ten onder tegen Olympiakos (4-2). „Ze blijven daar steeds dezelfde fouten maken, met al die tegengoals tot gevolg”, aldus Driessen. En Verweij: „Pablo Rosario gaf aan dat die vertrouwen blijft houden in de speelwijze van trainer Roger Schmidt. Maak het dan waar op het veld, denk ik dan.”

Feyenoord verloor woensdag van SC Heerenveen (4-3) en Steven Berghuis kreeg bij een 1-3 voorsprong zijn tweede gele kaart. Tijdens de persconferentie zei trainer Dick Advocaat dat Berghuis zo bij Ajax meekan. „Bij zulke ploegen komt hij ook veel beter tot zijn recht”, aldus Driessen.

Verder gaat het in Kick-off over de prestaties van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De ploeg werd afgedroogd in de Champions League, thuis tegen Paris Saint Germain (1-4). Driessen: „Het is pijnlijk om te zien dat FC Barcelona sinds die 2-8 tegen Bayern München geen millimeter is opgeschoten.”