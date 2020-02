Ajax nu ook akkoord met Antony zelf

Nadat de Amsterdammers met São Paulo overeenstemming bereikten over de transfersom van het talent, heeft Marc Overmars nu ook een akkoord met de speler zelf. Antony zet – zodra de medische keuring heeft plaatsgevonden en het papierwerk in orde is gemaakt – zijn handtekening onder een vijfjarig contract, dat op 1 juli ingaat.

Die medische check zal niet, zoals eerder aangekondigd, in Amsterdam worden gehouden. Ajax en de speler zijn overeengekomen om hem een dezer dagen in Brazilië te testen. Het bespaart hem de reis naar Nederland. De juristen van Ajax, São Paulo en de speler zelf zijn nu druk bezig om na alle gemaakte afspraken de contracten in orde te maken.

Als alles volgens plan verloopt, kan de transfer van Antony nog voor zijn verjaardag wereldkundig worden gemaakt. De Braziliaan wordt op maandag 24 februari 20 jaar.