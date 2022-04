Spaanse tennissensatie Alcaraz (18) ook de beste op gravel Barcelona

De 18-jarige revelatie van het jaar versloeg in de finale zijn landgenoot Pablo Carreño Busta overtuigend in twee sets: 6-3 6-2. Het was al zijn derde eindzege van dit jaar. Eerder schreef Alcaraz het internationale toernooi van Rio de Janeiro en het masterstoernooi in Miami op zijn naam.

Door zijn zege klimt Alcaraz naar een plek bij de eerste tien van de wereldranglijst. Hij is de jongste speler die de top 10 van de mondiale ranking bereikt sinds Rafael Nadal in 2005. Zijn illustere landgenoot deed dat destijds ook na het winnen van het toernooi in Barcelona.

Alcaraz had eerder op de dag al 3 uur en 40 minuten gespeeld in de halve finale tegen Alex de Minaur uit Australië. De halve finales werden vanwege regenval op zaterdag een dag opgeschoven. Van vermoeidheid leek geen sprake bij de jonge Spanjaard, want Alcaraz domineerde in de finale tegen Carreño Busta. Hij brak zijn tegenstander vroeg in de eerste set en twee keer in de tweede om na 67 minuten als winnaar van de baan te stappen.

Swiatek boekt in Stuttgart vierde toernooizege op rij

De Poolse Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Stuttgart op haar naam geschreven. In de finale versloeg ze de Belarussische Aryna Sabalenka in twee sets. Het werd 6-2 6-2 voor Swiatek, die daarmee haar vierde toernooizege op rij boekte.

De huidige nummer één van de wereld won eerder dit seizoen ook al de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami en heeft nu al 23 wedstrijden op rij niet meer verloren.

Voor Sabalenka, de nummer 3 van de plaatsingslijst, was het haar eerste finale van het jaar. Ook vorig jaar was Sabalenka de nummer twee in het Duitse Stuttgart. Destijds verloor ze van de inmiddels gestopte Ashleigh Barty uit Australië.

Potapova wint Russische finale in Istanbul

Anastasia Potapova uit Rusland heeft de finale van het WTA-toernooi in Istanbul gewonnen. In twee sets was ze haar landgenote Veronika Koedermetova de baas. Het werd 6-3 en 6-1 voor Potapova, die met haar zege tevens haar eerste WTA-titel won.

Voor Potapova was het haar derde WTA-finale, nadat ze in 2018 de finales van de toernooien in Moskou en Tashkent verloor. Sindsdien kampte de 21-jarige Russische onder andere met een enkelblessure.

Tegenstandster Koedermetova speelde in Istanbul haar derde finale van 2022, maar won er tot op heden nog geen één.