Meevaller voor Feyenoord richting Europa League-duel

Ié, die wordt gehuurd van het Turkse Trabzonspor, stond alleen zaterdag even op het veld met zijn nieuwe ploeggenoten. Met het gros kan hij nog nauwelijks communiceren en in de dagen ervoor kon hij niet met de andere Feyenoorders trainen vanwege de trip naar Tbilisi.

Weg vinden

„Hij deed het behoorlijk, afgezien van één balletje dat onder zijn voet door schoot”, constateerde Stam met enige opluchting. „Je wilt dat het verdedigend goed staat en het is begrijpelijk dat Ié nog even zijn weg moet vinden. Hij moet weten hoe wij spelen en andersom.”

De man uit Guinee-Bissau lijkt in elk geval snelheid te hebben, een onderdeel dat Feyenoord hard nodig heeft in de achterste linie. Een meevaller voor de Rotterdammers is dat de nieuwe man meteen beschikbaar is voor de play-offs. Feyenoord heeft gisteren de lijst met spelers ingeleverd bij de UEFA voor de Europa League en daar staan nu ook Ié en Rick Karsdorp op. Daardoor is de kans groot dat Ié zijn plek zal behouden naast Eric Botteghin. Dat gaat ten koste van Jan-Arie van der Heijden, die snakt naar de uitgang in De Kuip.

