Nico Rosberg geniet van Max Verstappen en Lewis Hamilton: ’Ik ben de grootste fan’

Nico Rosberg werd in 2016 wereldkampioen. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Als er één iemand is die weet hoe het is om Lewis Hamilton te verslaan, dan is het Nico Rosberg. En dat wil de wereldkampioen van 2016 vijf jaar na dato ook maar wat graag weten. De inmiddels 35-jarige Duitser geniet van het nieuwe titelgevecht in de Formule 1 tussen Hamilton en Max Verstappen, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.