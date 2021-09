Voormalig F1-kampioen: ’Lewis Hamilton maakt normaal deze fouten niet, alleen bij Max Verstappen’

Afgelopen weekend werd Max Verstappen verantwoordelijk gehouden voor de aanrijding tussen hemzelf en Hamilton, die het einde betekende van de race voor beide kemphanen. Villeneuve vindt dat de stewards zich te veel hebben laten leiden door de gevolgen van de crash en niet door de actie van Verstappen zelf.

„Max had niet gestraft mogen worden”, vertelde Villeneuve aan het Italiaanse Corriere della Sera’ „Zoveel fouten van Lewis, je kunt zien dat hij niet meer gewend is om een tegenstander te hebben.”

Oordelen naar gevolgen

Hij vervolgt: „Op Monza waren er twee spelers in het spel. Max was agressief: hij had de chicane kunnen aansnijden, maar dan had hij zijn positie moeten opgeven. Lewis had 10 centimeter extra kunnen laten, maar hij wilde voorop blijven. Het voelde als een straf, op basis van intenties. Je kunt iemand niet straffen omdat hij het expres doet, als het contact al begint meters voordat de manoeuvre opzettelijk wordt.”

„Ze gaven hem de straf omdat het wiel van de Red Bull over het hoofd van Hamilton ging. Voor de gevolgen van de actie...ze zeiden dat je niet moet oordelen naar de gevolgen, maar dat deden ze wel.”

Alleen bij Max

Dit was al de tweede keer dit seizoen dat een gevecht tussen Verstappen en Hamilton eindigde in een crash. De vorige keer in Silverstone was vooral Verstappen het slachtoffer, omdat Hamilton er met een lichte bestraffing vanaf kwam en uiteindelijk de wedstrijd nog wist te winnen.

Jacques Villeneuve Ⓒ ANP/HH

„Ik weet het niet, dat was ook een onvrijwillige manoeuvre. Het was een fout, en het stoort me dat fouten worden afgestraft”, aldus de wereldkampioen van 1997. „Deze twee kunnen niet binnen de limieten blijven. Lewis maakt deze fouten meestal niet, het overkomt hem alleen bij Max.

Hoort bij de F1

„Verstappen is altijd erg agressief, met Hamilton is hij dat nog meer. Als je ze samen in dezelfde bocht zet, overdrijven ze, maar deze momenten horen bij de Formule 1.”

„Als er elke keer een straf wordt uitgedeeld, dan is er geen race meer want dan zal niemand meer proberen in te halen.”

