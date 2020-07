Teambaas Horner: ’Winst Verstappen was mogelijk’

„Mercedes heeft het heel goed gedaan tijdens de winter, qua auto en ook wat de motor betreft zijn ze sterk”, stelt Horner in Oostenrijk. „Maar ik denk dat wij met de RB16 ook een heel goed pakket hebben. We lagen tijdens de race tweede met Max (na een gridstraf voor Lewis Hamilton, red.) en dat was bemoedigend. De balansproblemen die we tijdens de kwalificatie hadden, moeten we onderzoeken. Hopelijk zijn we volgend weekend sterker. Het potentieel is er om met Mercedes te vechten. Op dit circuit niet over een ronde, maar onze snelheid in de race biedt perspectief.”

Horner kon zo’n twee uur na de Grand Prix van Oostenrijk nog geen uitsluitsel geven over de motorische problemen waar Verstappen mee kampte. „We zijn het samen met Honda aan het onderzoeken. Het is een probleem dat we nog niet eerder hebben gezien”, aldus Horner, die bij het uitblijven van problemen zeker kansen zag voor Verstappen en later ook voor Albon, die na de safety car-situaties weer dichterbij kwam.

„Ik denk dat winst mogelijk was voor Max. Je zag dat Bottas aan het einde van zijn stint wat problemen kreeg met zijn banden. We kozen er met een pitstop later voor om het tegenovergestelde van Mercedes te doen. Strategisch waren we heel scherp en sterk.”

