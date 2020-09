Donny van de Beek staat voor officiële debuut bij Manchester United

Manager Ole Gunnar Solskjaer wilde een dag van tevoren niet zeggen of de van Ajax overgekomen middenvelder tegen Crystal Palace ook direct in de basis start, maar hij stelde Van de Beek wel speeltijd in het vooruitzicht. „Donny deed het vorige week goed tegen Aston Villa, dus jullie zullen hem zaterdag waarschijnlijk wel zien”, zei Solskjaer op de persconferentie.

Manchester United speelde vorige week achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen Aston Villa. Van de Beek startte toen in de basis en kreeg na afloop van Solskjaer volop lof. „Donny heeft zich heel goed aangepast. Het is een geweldige jongen met een goede persoonlijkheid, veel energie en een grote glimlach.”

De Premier League ging vorige week al van start, maar ManUnited kreeg vanwege Europese verplichtingen afgelopen maand een week langer de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Solskjaer kan tegen Crystal Palace geen beroep doen op zijn centrale verdedigers Phil Jones en Axel Tuanzebe. Paul Pogba keerde deze week terug op het trainingsveld, nadat de Franse middenvelder eind vorige maand besmet was geraakt met het coronavirus.

Solskjaer wilde niet verklappen wie hij onder de lat zet: David de Gea of de teruggekeerde Dean Henderson, die als huurling zoveel indruk maakte bij Sheffield United. „De keeperstrainingen zijn van bijzonder hoog niveau, beter kan niet. Het is fantastisch om te zien.”