Roland Garros: Djokovic op stoom en verslaat Galan gemakkelijk

Djokovic en Galan, die de 153e plaats op de wereldranglijst bezet, stonden nog nooit tegenover elkaar. Tijdens de tweede set lag de tenniswedstrijd lang stil vanwege regenval. De gravelbaan raakte onbespeelbaar en het elektronische dak moest over Court Philippe Chatrier worden geplaatst.

Djokovic leek daardoor even uit zijn ritme, hij verloor twee games op rij tegen de 24-jarige Galan, maar herstelde zich daarna. In de laatste set stond hij nog twee games aan zijn Colombiaanse opponent toe.

Tsitsipas profiteert van opgave Bedene

Stefanos Tsitsipas Ⓒ ANP/HH

Stefano Tsitsipas heeft zonder veel problemen afgerekend met Aljaz Bedene en daarmee de vierde ronde bereikt. De Sloveen raakte in de openingsset geblesseerd aan zijn enkel en moest in de derde set opgeven.

Bij een tussenstand van 5-0 in de eerste set vroeg de Sloveen zijn fysiotherapeut om zijn rechterenkel te behandelen. Hij kon de partij vervolgen, maar kwam er tegen nummer 5 van de plaatsingslijst Tsitsipas niet aan te pas. De eerste twee sets won de Griek met 6-1, 6-2. Bij een 3-1 achterstand in de derde set besloot de 31-jarige Bedene dat het genoeg was en gaf hij op.

In de vierde ronde op het gravel in Parijs speelt de Griek tegen Grigor Dimitrov, de nummer 18 van de wereldranglijst. De Bulgaar versloeg Roberto Carballes Baena uit Spanje. Ook Baena gaf in de derde set op, bij een achterstand van 6-1, 6-3.

Kenin overtuigend verder

De Amerikaanse Sofia Kenin heeft zich met een overtuigende zege ook geplaatst voor de vierde ronde Na iets meer dan een uur was de nummer 4 van de wereldranglijst klaar met de Roemeense Irina Bara: 6-2, 6-0.

Sofia Kenin Ⓒ ANP/HH

Kenin, die begin dit jaar verrassend de Australian Open won, was vorig jaar op Roland Garros nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van haar landgenote Serena Williams. Die trok zich woensdag terug met een achillespeesblessure. Kenin staat voor de tweede keer in de vierde ronde op het gravel van Parijs.

In de volgende ronde strijdt de 21-jarige Kenin met de winnares van het duel tussen de Franse Fiona Ferro en Patricia Maria Tig uit Roemenië om een plaats in de kwartfinales.

Rus ook uitgeschakeld in dubbel

Voor Arantxa Rus zit ook het toernooi in het vrouwendubbel erop. De speelster uit het Westland ging met haar Tsjechische partner Marie Bouzkova onderuit in de tweede ronde. Het als eerste geplaatste koppel Su-Wei Hsieh uit Taiwan en Barbora Strycova uit Tsjechië was in twee sets te sterk: 7-6, 6-1.

Arantxa Rus. Ⓒ ANP/HH

In de eerste set leidden Rus en Bouzkova nog met 5-3, maar daarna wonnen ze nog slechts één game. De partij duurde net geen anderhalf uur.

Voor Rus eindigde het enkelspel in Parijs al in de eerste ronde. Ze verloor daarin van de Française Clara Burel

Verrassing bij de mannen

De Duitse tennisser Daniel Altmaier is ook een ronde verder. De qualifier, die zijn toernooi begon met een zege op Tallon Griekspoor in de eerste ronde van de kwalificaties, schakelde Matteo Berrettini uit. De Italiaan was de nummer 7 van de plaatsingslijst. De 22-jarige Altmaier is de nummer 186 van de wereld.

Altmaier had in de vorige ronde ook al een geplaatste speler uitgeschakeld, zijn landgenoot Jan-Lennard Struff. Net als in die partij had hij niet meer dan drie sets nodig: 6-2, 7-6 (5) en 6-4. Ook in de eerste ronde, tegen de Spanjaard Feliciano López, gaf hij geen set weg. Zijn volgende tegenstander komt uit de partij tussen de Spanjaarden Roberto Bautista Agut en Pablo Carrena Busto. Altmaier stond nooit eerder in het hoofdtoernooi van een grand slam.

Zijn volgende tegenstander is de Spanjaard Pablo Carrena Busta, die in vier sets te sterk was voor zijn landgenoot Roberto Bautista Agut.