Sport Kort: Hockeyers winnen opnieuw van Spanje in Pro League

HOCKEY: Oranje wint opnieuw van Spanje in Pro League

17.10 uur De hockeyers van Oranje hebben ook hun vierde duel in de Pro League gewonnen. Net als op vrijdag werd Spanje verslagen. Het werd 4-2.

Na een klein halfuur opende Jip Janssen de score vanuit een strafcorner, Thierry Brinkman maakte er 0-2 van. Ook Mink van der Weerden (strafcorner) en Bjorn Kellerman kwamen tot scoren voor Oranje; zij maakten respectievelijk de 1-3 en 1-4.

GOLF: McDowell aan de leiding in Saudi International

16.45 uur Golfer Graeme McDowell begint zondag als koploper aan de laatste ronde van de Saudi International. De Noord-Ier veroverde zaterdag op de Royal Greens in King Abdullah Economic City met een rondje van 66 slagen de koppositie.

McDowell voert de ranglijst aan met 198 slagen, eentje minder dan de Franse nummer twee Victor Dubuisson. Joost Luiten liep een rondje van 71 slagen. Hij deelt de 47e positie met 210 slagen.

De voetballers van Algerije wonnen vorigjaar zomer de Afrika Cup.

VOETBAL: FIFA wil Afrika Cup een keer in vier jaar houden

14.44 uur Als het aan voorzitter Gianni Infantino van de FIFA ligt, dan wordt de Afrika Cup in de toekomst niet om de twee maar vier jaar gehouden. Dat vertelde de preses van de wereldvoetbalbond zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Marokkaanse Salé.

Volgens de Zwitser wint de Afrika Cup aan aantrekkingskracht als het toernooi net als het EK of WK om de vier jaar plaatsvindt. De Europese clubs zullen het plan van Infantino ongetwijfeld ondersteunen. Zij willen hun Afrikaanse sterspelers graag minder vaak afstaan.

Infantino heeft de indruk dat het voetbal in Afrika achteruitgaat. „Tijdens het laatste WK overleefde geen Afrikaanse landenploeg de groepsfase. De FIFA moet hulp bieden op het gebied van scheidsrechters, wedstrijden en infrastructuur.”

De volgende editie van de Afrika Cup staat voor volgend jaar januari in Kameroen op het programma.

BMX: sterke start Kimmann

09.34 uur: Niek Kimmann is het nieuwe wereldbekerseizoen goed begonnen. De Nederlandse BMX’er won in het Australische Shepparton de eerste wedstrijd om de Supercross. Kimmann hield de Australiërs Anthony Dean en Izaac Kennedy achter zich.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Amerikaanse Alise Willoughby. Laura Smulders moest genoegen nemen met een vierde plaats. Judy Baauw finishte als zesde.

Niek Kimmann Ⓒ Hollandse Hoogte

Snooker: coronavirus treft groot toernooi

08.01 uur: World Snooker, de organisator van alle grote snookertoernooien ter wereld, heeft besloten het om zeer lucratieve snookertoernooi ’China Open ’ voorlopig van de kalender te halen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het rankingtoernooi dat in Peking zou plaatsvinden van 30 maart tot 5 april geldt als grote voorbereiding voor het wereldkampioenschap in The Crucible in Sheffield dat dertien dagen later van start gaat. „Onze prioriteit moet liggen bij het welzijn van de spelers, het personeel en de vele fans die rond China en daarbuiten reizen”, aldus de World Snooker Tour (WST).