Voormalig Formule 1-baas Ecclestone (89) wordt opnieuw vader

Ecclestone woont tegenwoordig in Brazilië met zijn 45 jaar jongere vrouw Fabiana, die nu vijf maanden zwanger is. „In de zomer is het zover”, bevestigt de markante Brit tegenover Blick. Om lachend te vervolgen: „Nadat ik ben gestopt met de Formule 1, hadden we genoeg tijd om te oefenen…”

De Engelsman had ruim veertig jaar de leiding over de koningsklasse van de autosport. Begin 2017 werd de Formule 1 overgenomen door Liberty Media. Ecclestone heeft drie dochters uit eerdere huwelijken. Ook heeft hij al vijf kleinkinderen.