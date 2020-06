Nieuwe testronde Premier League: slechts één coronabesmetting

Alle spelers, coaches en andere betrokkenen in de Premier League worden voortdurend op corona getest, sinds het plan om de competitie te hervatten in werking ging. Dit is het tweede positieve geval sinds er ook weer wedstrijden worden gespeeld.

Sinds er in de Premier League intensief wordt gecontroleerd, zijn negentien mensen positief getest op het virus. Tussen 22 en 28 juni zijn er 2250 voetballers en ander personeel van de twintig voetbalclubs getest.

