Max Verstappen rekent in zinderend gevecht af met Lewis Hamilton

Bij de start kwamen zowel de van pole gestartte Verstappen als Hamilton heel goed weg, maar overstuur in een van de eerste bochten kostte de Nederlander P1. Die moest hij daardoor aan de Britse wereldkampioen overlaten. „Ik kreeg de wagen niet onder controle”, aldus Verstappen over de boardradio.

Lewis Hamilton pakte direct P1 over van Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Bottas bleef nog in het spoor van zijn teamgenoot en de Nederlander, maar Perez kon de ’pace’ van de drie niet bijhouden. In ronde 19 ging Verstappen naar binnen. Mercedes zag dit natuurlijk ook: ’It’s hammer time’, was te horen over de boardradio van de Britten. Hamilton kwam dan ook een rondje later binnen en bij het uitkomen van de pitstraat was daar Verstappen die met meer snelheid de bocht aansneed en zodoende Hamilton direct inhaalde. De pitstopstrategie van Red Bull had zijn uitwerking. Perez reed op dat moment overigens aan de leiding, want die moest nog binnenkomen.

Maar Hamilton zat er heel heel kort op bij de WK-leider. Hij zat continu binnen DRS en op de kont van de Red Bull. Ondertussen had Bottas de snelste racepace en zette de Fin juist weer druk op Hamilton. Perez moest naar binnen en dus halverwege de race: Verstappen P1, Hamilton P2 en Bottas P3. Het was een bloedstollend gevecht. „Dit houden we niet vol tot het einde!”, waarschuwde Verstappen riching teambaas Christian Horner en co.

Max Verstappen en Lewis Hamilton maakten er een spannend duel van zondag. Ⓒ ANP/HH

De WK-leider schoot in ronde 33 weer naar binnen: 2.5 seconden. Matig, voor Red Bulls-begrippen. Maar het was de tactiek van de Oostenrijkse renstal om Verstappen te laten winnen. De Nederlander moest in de achtervolging en ging razendsnel op jacht naar de Mercedessen. In ronde 44 was de Fin gezien en kon Verstappen in de laatste 9 rondes op jacht naar Hamilton. „Waarom luistert er niemand naar mij als ik zeg dat dit een tweestoprace is?!” foeterde Bottas nog even over de boardradio.

Lewis Hamilton in een fel duel met Max Verstappen verwikkeld. Ⓒ ANP/HH

Verstappen kwam per ronde dichterbij. Met nog vijf rondes te gaan was het verschil nog maar 3.3 seconden. Ondertussen joeg Perez op de P3 van Bottas. Mercedes vs. Red Bull was het grote verhaal in Frankrijk. De Mexicaan knalde erlangs in de 49e ronde.

Maar in ronde 52 - de voorlaatste - pakte de tactiek van Red Bull geweldig uit, toen Verstappen binnen DRS kwam en Hamilton op fraaie wijze passeerde. Dit bleek voldoende voor een fantastische zege voor Verstappen en Red Bull. Hij pakte ook nog de snelste ronde.