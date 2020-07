Real Madrid stevent af op Spaanse landstitel na nipte winst

De aanvoerder benutte een strafschop. Met de zesde competitiezege op rij na de coronastop profiteerde de Madrileense club opnieuw van puntenverlies bij Barcelona.

De grote rivaal speelde dinsdag weer gelijk, deze keer tegen Atlético Madrid (2-2). In het afgelopen weekeinde kon de titelhouder ook al niet winnen van Celta de Vigo (2-2). Daardoor bedraagt de achterstand van Barça op Real Madrid nu vier punten, met nog vijf speelronden te gaan.

Getafe staat bekend als een moeilijk te bespelen ploeg. Daar weet Ajax alles van. De Amsterdammers werden in februari in de Europa League uitgeschakeld door de Spaanse club, die er doorgaans alles aan doet om het ritme bij de tegenstander te ontregelen.

Zowel Real Madrid als het taaie Getafe kreeg in de eerste helft prima kansen op een doelpunt. De keepers Thibaut Courtois (Real) en David Soria hielden echter prima stand. Na de pauze duurde het nog lang voordat de thuisploeg het verzet van Getafe kon breken. Een overtreding op Dani Carvajal leverde Real een strafschop op en specialist Ramos maakte geen fout: 1-0. Voor de verdediger, die zijn 450e competitiewedstrijd voor Real speelde, was het alweer zijn negende treffer dit seizoen in La Liga.