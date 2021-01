’Premier League Darts start mogelijk pas rond Pasen’

Dat zei Matt Porter van de PDC zondagavond na de door Gerwyn Price gewonnen WK-finale tegenover RTL7.

„We willen de Premier League-avonden zoveel mogelijk met publiek spelen”, zei Porter, die de oorspronkelijke start (op 4 februari in Cardiff) nu dus al met zo’n twee maanden heeft opgeschoven. „En dat gaat in februari en zelfs in maart nog niet. Daarom starten we dit jaar een stuk later.”

Overal eigen regels

Porter gaf aan dat door alle verschillende locaties waar gespeeld wordt (zeven verschillende districten of landen) het ontzettend moeilijk is om een passend speelschema uit de computer te laten rollen. „Elk land, en zelfs elke provincies of district heeft eigen regels en restricties rondom het coronavirus. En die kunnen ook steeds weer veranderen. Daarom kan ik nu nog niet al teveel over het programma zeggen.”

Porter vertelde wel dat negen spelers zeker zijn van een plaats in de Premier League. „Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Gerwyn Price, Gary Anderson, Dimitri Van den Bergh, José de Sousa, Nathan Aspinall en titelverdediger Glen Durrant. De tiende kandidaat hopen we na The Masters (29 t/m 31 januari, red.) te kunnen aanwijzen. Het moet iemand zijn die een groot toernooi heeft gewonnen of heeft laten zien dat hij de Premier League aan kan.”

Nieuwkomer

De Sousa is vooralsnog de enige nieuwkomer, hij neemt voorlopig de plaats in van Daryl Gurney, die natuurlijk nog aangewezen kan worden. De PDC gaat in elk geval niet meer terug naar het format waarin er op elke avond een ’contender’ meedoet. „Dat hebben we geprobeerd, maar is geweest. De houdbaarheidsdatum van dat experiment is verstreken”, aldus Porter.