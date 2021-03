Waterpololegende en Oranje-bondscoach Ivo Trumbic (86) overleden

Trumbic behoorde in de jaren 60 tot de beste en meest succesvolle waterpoloërs ter wereld. Als bondscoach leidde hij de Nederlandse mannen op de Olympische Spelen van 1976 in Montréal naar een bronzen medaille.

Volgens zwembond KNZB heeft de Kroaat „onnoemelijk veel” betekend voor het Nederlandse waterpolo. Trumbic was niet alleen in twee periodes bondscoach van Oranje, maar hij werkte als coach en technisch directeur ook lang bij AC&PC uit Amersfoort. De Kroaat, die als waterpoloër met het voormalige Joegoslavië olympisch zilver (1964) en goud (1968) veroverde, schreef al zijn kennis op in het boek Waterpolo dat een vast handboek is geworden in de trainersopleiding.

Trumbic werd in 2015 opgenomen in de internationale Hall of Fame van de zwemwereld. De KNZB benoemde hem in 2018 tot lid van verdienste. In eigen land kreeg Trumbic een oeuvreprijs, de Franjo Bučar Lifetime Achievement Award.