Dramatische nederlaag Botic van de Zandschulp in finale München

Van de Zandschulp, die vorig jaar tegen Rune moest opgeven in de finale, had de dertiende Nederlandse man met een ATP-titel kunnen worden. Begin dit jaar veroverde Tallon Griekspoor in Pune ook al zijn eerste titel. Vorig jaar lukte dat Tim van Rijthoven tijdens het grastoernooi van Rosmalen.

Fraaie eerste set

In de kwalitatief goede eerste set, beide spelers lieten fraaie dingen zien, maakte Van de Zandschulp aanvankelijk een breek ongedaan, maar bij 3-3 werd de druk van de jonge Deen toch weer te groot. Rune liep uit naar 5-3 en kreeg toen al een setpunt. Dat werkte Van de Zandschulp weg, maar een game later zat de overwinning toch in de tas voor de nummer zeven van de wereld.

In de tweede set waren de rollen snel omgedraaid. In geen tijd had de Nederlander twee breeks te pakken en mocht op 5-1 serveren voor de set. Dat deed hij probleemloos en dus moest een derde set de beslissing brengen in Zuid-Duitsland. Rune leek aan het einde van de tweede set ook wat minder goed te bewegen. In de tweede set won Van de Zandschulp, in München bijgestaan door Davis Cup-captain Paul Haarhuis, alle punten op zijn eerste service en 75 procent op zijn tweede service.

Ook in de derde set was de start van de Nederlander fantastisch. De geboren Wageninger brak Rune direct. Vervolgens kreeg Rune bij een 2-1 stand twee kansen om terug te breken, maar op dat moment speelde de Nederlander zijn beste spel. Vervolgens onderging Rune een blessurebehandeling vanwege een probleem met zijn schouder.

Voorsprong weg, maar toch de winst

Van de Zandschulp kreeg vervolgens bij een 5-2 stand al twee wedstrijdpunten, maar leverde toch zijn servicegame nog in. Bij een 5-4 stand ging het opnieuw mis. Op het vierde breekpunt maakte Rune ook de tweede breek van de beslissende set ongedaan. Van de Zandschhulp brak toch nog een keer, maar ook zijn derde en vierde kans op de titel werden het niet. Uiteindelijk maakte Rune het af in de tiebreak.

Wat een deceptie voor de nummer 29 van de wereld, die op het bankje na de wedstrijd logischerwijs zijn frustraties de vrije loop liet.

Davis Cup-captain Paul Haarhuis, die Van de Zandschulp in München begeleidde, ergerde zich op de tribune zichtbaar aan het gedrag van de Deen, die er een tiebreak uitsleepte. Van de Zandschulp kwam er daarin niet meer aan te pas. „Ik had zeker nog wel pijn”, zei Rune na afloop. „Maar ik ben blij dat het toch lukte om het voor elkaar te krijgen en mijn titel te prolongeren.”

"Dit was een erg teleurstellende wedstrijd voor mij”, zei Van de Zandschulp na afloop. „Natuurlijk heb ik een goed toernooi achter de rug, maar dat goede gevoel verdwijnt wel als je op zo'n manier een finale verliest.”

Volgens Van de Zandschulp had Rune in de eerste set het beste van het spel. "Ik werd meteen door hem gebroken, maar ik vocht terug. Hij won die set uiteindelijk, maar in de tweede set begon ik beter. In de derde set begon ik goed en kon een paar keer serveren voor de wedstrijd. Het doet pijn dat het dan zo afloopt."

Alcaraz wint opnieuw tennistoernooi in Barcelona

Carlos Alcaraz heeft opnieuw het toernooi van Barcelona op zijn naam geschreven. Voor eigen publiek versloeg de titelverdediger de Griek Stefanos Tsitsipas met 6-3 6-4.

De 19-jarige Alcaraz kwam voor het eerst dit jaar in actie op gravel. Hij meldde zich af voor het toernooi in Monte Carlo omdat hij niet helemaal fit was. In Barcelona maakte de nummer 2 van de wereld indruk. Ook in de finale tegen Tsitsipas, die in Barcelona voor de derde keer in de eindstrijd stond, kwam hij nooit echt in de problemen. Het was voor Alcaraz een bijzondere wedstrijd.

„Het is zo fijn om voor mijn eigen mensen te kunnen spelen en met mijn vrienden en familie erbij. Ik ben heel blij met deze titel”, zei hij na afloop.

In de aanloop naar Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi dat eind mei begint, behaalde Alcaraz zijn derde titel van dit jaar na Indian Wells en Buenos Aires. Hij bracht zijn totaal aantal toernooizeges op negen.

Lajovic klopt na Djokovic ook Rublev

In het Bosnische Banja Luka was de toernooizege verrassend voor de Serviër Dusan Lajovic. Hij won in de finale met 6-3 4-6 6-4 van de als tweede geplaatste Rus Andrey Rublev, die vorige week de beste was bij het masterstoernooi in Monte Carlo. Rublev won in die finale van de Deen Holger Rune, die zondag in München Botic van de Zandschulp van zijn eerste ATP-titel afhield.

Koolhof verliest finale

Wesley Koolhof is er met zijn Britse partner Neal Skupski niet in geslaagd in Barcelona de eerste titel van dit jaar te pakken. In de dubbelfinale van het toernooi in de Spaanse stad verloor het duo van Máximo González en Andrés Molteni. De Argentijnen waren met 6-3 6-7 (8) 10-4 te sterk.

Koolhof, de nummer 1 van de wereld in het dubbel, en Skupski werkten in de tiebreak van de tweede set een wedstrijdpunt weg en wisten de wedstrijd te verlengen. Maar in de supertiebreak besliste het Argentijnse duo de partij met 10-4.

Mindere periode na droomjaar

Koolhof en Skupski wonnen vorig jaar zeven toernooien. Eerder dit seizoen verloren ze de finale bij het masterstoernooi in Indian Wells.

Swiatek

Iga Swiatek heeft haar rentree op de baan opgeluisterd met een toernooizege in Stuttgart. De Poolse nummer 1 van de wereld, die vanwege een ribblessure een aantal weken aan de kant stond, versloeg in de finale Aryna Sabalenka uit Belarus met 6-3 6-4.

Vorig jaar stonden de twee speelsters ook tegenover elkaar in de finale in Stuttgart. Toen won Swiatek met twee keer 6-2. De speelster uit Polen domineerde de partij ook dit keer. Swiatek had zich niet echt in hoeven spannen om de eindstrijd te halen. Haar Tunesische tegenstandster Ons Jabeur moest al na drie games opgeven bij een stand van 3-0.

De 21-jarige Swiatek behaalde eerder dit jaar de titel in Doha. Ze heeft nu dertien titels op haar erelijst staan.

Schuurs

Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk opnieuw de dubbeltitel bij het toernooi in Stuttgart veroverd. De Limburgse en de Amerikaanse, beiden 29 jaar, versloegen in de finale het Amerikaanse/Mexicaanse duo Nicole Melichar-Martinez/Giuliana Olmos met 6-4 6-1.

Schuurs en Krawczyk stonden voor het eerst dit jaar samen in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Op de Australian Open bleven Schuurs en Krawczyk steken in de kwartfinales en in Dubai in de halve finales. De Amerikaanse won onlangs met haar landgenote Danielle Collins wel de dubbeltitel in Charleston.