FIFA en Amnesty International in gesprek over Qatar

„We zijn zeer verheugd over de voortdurende betrokkenheid van Amnesty International en staan altijd open voor het transparant en constructief bespreken en aanpakken van eventuele zorgen van onze belanghebbenden”, liet Joyce Cook, bij de FIFA verantwoordelijk voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid, optekenen.

Bij de bouw van WK-stadions zijn naar verluidt al veel doden gevallen. De Britse krant The Guardian had het vorig jaar zelfs over liefst 6500 doden in de periode tussen 2010 en 2020. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft dat altijd ontkend en zei begin dit jaar dat het ging over drie sterfgevallen. Qatar kreeg na de berichten over de doden veel kritiek en vanuit meerdere kanten werd zelfs gepleit voor een boycot.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty pleit al jaren voor verbetering van de werkomstandigheden voor gastarbeiders in Qatar. Volgens onder meer de KNVB is er de afgelopen periode al verbetering geboekt. Zo is er een minimumloon ingevoerd en mag er op de heetste uren van de dag niet in de zon gewerkt worden.

Tijdens de samenkomst gaat Amnesty een petitie overhandigen waarin de FIFA nogmaals wordt opgeroepen de kwestie aan te pakken. De FIFA wil met de organisatie kijken naar de vooruitgang die is geboekt en onder meer discussiëren over de situatie van de werknemers in de dienstensector.

Cook: „We blijven ons volledig inzetten voor de bescherming van werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van het WK en we zijn ervan overtuigd dat het toernooi ook zal dienen als een katalysator voor bredere positieve en blijvende verandering in het hele gastland.”