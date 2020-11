Topvoetbalster Megan Rapinoe: ’Ik weet niet hoe snel ik nu naar het f**king Witte Huis moet’

„Ik weet niet hoe snel ik nu naar het f**king Witte Huis moet”, laat ze op Twitter weten. Daarbij doelt Rapinoe op haar weigering naar het Witte Huis te gaan voor een huldiging nadat de Amerikaanse voetbalsters in juli 2019 de wereldtitel hadden gewonnen.

v=

Na het behalen van de titel in de NBA met Los Angeles Lakers vorige maand had LeBron James weer een feestje te vieren. De basketbalvedette was dolgelukkig met overwinning van Biden. „Mijn Philadelphiafamilie! Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Laten we het vieren! Natuurlijk wel op een verantwoorde manier”, twittert James.

James tweette ook een gefotoshopte foto waarop Biden zijn rivaal Donald Trump aftroeft bij de basket. Ook postte hij een gifje van hemzelf waarin hij tevreden een dikke sigaar rookt.