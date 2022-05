Man City profiteert optimaal van puntenverlies Liverpool

De ploeg van trainer Pep Guardiola profiteerde optimaal van het puntenverlies van concurrent Liverpool zaterdag (1-1 tegen Tottenham Hotspur). De voorsprong van koploper City is nu met nog drie wedstrijden te gaan 3 punten. City heeft een doelsaldo van +68, Liverpool van +64.

City, dat woensdag in de halve finales van de Champions League na twee tegendoelpunten in de slotfase nog werd uitgeschakeld door Real Madrid, kwam al snel op voorsprong tegen Newcastle United. De middenmoter uit het noorden van Engeland verkeerde in de winter nog in de degradatiezone, maar kent een goede tweede seizoenshelft.

Raheem Sterling zorgde in de 19e minuut na een mooie aanval voor de openingstreffer. João Cancelo legde koppend de bal goed breed, waarna de Britse aanvaller raak kon koppen. Nog voor rust zorgde verdediger Aymeric Laporte al voor de 2-0. Doelman Martin Dubravká redde niet goed op een afstandsschot, de rebound was voor Laporte. Op aangeven van Kevin De Bruyne maakte Rodri de derde City-treffer. Invaller Phil Foden en wederom Sterling scoorden in de slotfase nog.

City en Liverpool spelen allebei nog tegen Wolverhampton Wanderers en Aston Villa. Verder speelt City nog tegen West Ham United en Liverpool nog tegen Southampton.

Cruciale zege Everton in strijd tegen degradatie

Everton heeft de degradatiezone in de Premier League verlaten met een overwinning op Leicester City.

Zonder de geblesseerde Donny van de Beek zegevierde de ploeg van trainer Frank Lampard met 2-1. Everton passeerde Leeds United, dat met 2-1 verloor bij Arsenal en daardoor naar de achttiende plek zakte.

Everton-verdediger Mason Holgate viert de belangrjke goal Ⓒ ANP/HH

Leeds bleef staan op 34 punten, evenveel als Burnley. De club van Wout Weghorst en Erik Pieters staat op basis van het doelsaldo net boven de streep. Everton, dat afgelopen zondag al met 1-0 won van Chelsea, kwam op 35 punten. Mason Holgate maakte in Leicester het winnende doelpunt.

Belangrijke zege Arsenal

Arsenal verstevigde met de zege op Leeds United de vierde plaats in de Engelse voetbalcompetitie. De ploeg van trainer Mikel Arteta heeft nu 4 punten voorsprong op Tottenham Hotspur in de strijd om een ticket voor de Champions League. Eddie Nketiah maakte twee doelpunten in de eerste 10 minuten. De aanvaller, die als huurling een aandeel had in de promotie van Leeds in 2020 naar de Premier League, opende de score na een blunder van de Franse doelman Illan Meslier.

Leeds moest na 25 minuten met tien man verder na rood voor Luke Ayling, die met twee benen naar voren een tackle maakte. De scheidsrechter gaf de verdediger in eerste instantie een gele kaart, maar na inmenging van de VAR zette hij dat om in rood. De tien van Leeds kwamen nog terug in de wedstrijd via Diego Llorente en kregen in de slotfase zelfs nog een kans op de gelijkmaker, maar Arsenal hield stand.