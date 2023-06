Penaltyspecialist Koeman bestookt Oranje niet met tips

Het is iets waar Koeman niet mee te koop loopt richting zijn internationals, ook niet richting de halve finale van de Nations League Finals tegen Kroatië, die beslist kan worden vanaf de strafschopstip. „Het is niet, omdat ik zo vaak penalty’s benutte, dat een speler met mijn tips ze allemaal gaat binnenschieten. Als ik nu Virgil tips ga geven, wil dat niet zeggen, dat hij ook negen van de negen erin gaat schieten. Het ligt uiteindelijk aan de speler zelf, hoe hij zich voorbereidt, hoe rustig hij blijft”, aldus Koeman, die niet denkt dat de ontwikkelingen in het voetbal ervoor hebben gezorgd, dat het nu moeilijker is geworden om een strafschop te benutten.

„Er is nu misschien meer info voorhanden. Aan de andere kant is het niet veranderd. Het zijn vaak de momenten waarop je de strafschop moet nemen, die het lastig maken. Sta je met 3-0 voor dan loop je lachend naar de stip, maar als het 1-0 staat en het is één minuut voor tijd dan komt er veel spanning bij kijken. De druk van dat moment is niet te trainen. Toch trainen we wel op strafschoppen, omdat we weten dat het belangrijk is als je zo ver bent gekomen. Er zijn zoveel mogelijkheden waarin je als speler een keuze maken. Je kunt een vaste hoek hebben maar ook wachten op de keeper. Het is in ieder geval belangrijk om zo min mogelijk te twijfelen. Maar ik herhaal, dat de druk als het morgenavond de vijfde is niet te oefenen is.”