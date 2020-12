Nog geen paniek bij hekkensluiter FC Emmen

Ronald Lubbers (l) in de dugout met Emmen-trainer Dick Lukkien Ⓒ ANP/HH

EMMEN - Sinds de 0-5 nederlaag van FC Emmen tegen Ajax heeft Fortuna Sittard de laatste plaats in de Eredivisie op doelsaldo overgedaan aan de Drenten. Op de Hondsrug werd in de zomer flink geïnvesteerd in de selectie, maar het derde jaar in de Eredivisie valt vooralsnog vies tegen.