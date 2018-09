Vitesse mist drie spelers in Spanje

Beide voetballers hebben een knieblessure. Van Alexander Büttner was al bekend dat hij in Arnhem achter moest blijven. De linksback is disciplinair geschorst omdat hij onvoldoende fit zou zijn. Büttner moet zijn conditie bij de beloftenploeg op peil brengen.

Jeugdspelers Bilal Bayazit, Lars ten Teije, Thomas Oude Kotte, Gino Bosz, Jesse Schuurman, Anil Mercan en Hicham Acheffay hebben ook een uitnodiging voor het trainingskamp ontvangen.

Vitesse voetbalt één oefenwedstrijd in Spanje. Het elftal speelt op vrijdag 12 januari tegen het Schotse Heart of Midlothian. Een dag later reist de selectie terug naar Nederland, waar op 16 januari een competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam wacht.