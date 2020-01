Manchester City en Manchester United door in FA Cup

Ilkay Gündogan benutte de penalty die daarop volgde. Bernardo Silva knalde even later na een fraaie individuele actie de 2-0 binnen. De Portugees tekende zo voor het honderdste doelpunt van City dit seizoen in alle competities.

In de tweede helft voerde spits Gabriel Jesus de score met twee goals op naar 4-0. De debuterende Terence Kongolo werd in de slotfase gewisseld bij Fulham, dat zich nu volledig kan richten op de competitie. De ploeg uit Londen jaagt op promotie naar de Premier League. Fulham staat op de derde plaats in het Championship. Manchester City veroverde vorig jaar de FA Cup.

United

Stadgenoot ManUnited beleefde een makkelijke middag bij Tranmere Rovers, ondanks de erbarmelijke staat van het veld van de derdeklasser. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer stond bij rust al met 5-0 voor, dankzij doelpunten van Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones en Anthony Martial. Het was de eerste keer sinds 2001 dat de 'Mancunians' vijf goals maakten in de eerste helft van een officiële wedstrijd. In de tweede helft scoorde alleen Mason Greenwood nog, uit een strafschop: 0-6.