Max Verstappen dik tevreden: ‘Auto op rails vandaag’

Verstappen hoefde zijn laatste rondje in Q3 niet eens af te maken, omdat de buit toen al binnen was. Teamgenoot Sergio Pérez kwam overigens niet verder dan de elfde tijd in de kwalificatie.

,,Het begin van de kwalificatie was nog een beetje lastig, gezien de omstandigheden”, doelde Verstappen op de hier en daar nog natte baan. ,,Toen het droog werd, en zeker op het einde, lag de auto echt op rails. Het was heel comfortabel om in de auto te rijden vandaag, het hele weekeinde al. Die laatste run was nog beter geweest, maar mijn engineer zei dat het beter was om de ronde af te breken.”