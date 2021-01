Scheidsrechter Björn Kuipers leidt topper Ajax - PSV

Ajax heeft in de Eredivisie 1 punt voorsprong op PSV, dat woensdag 13 januari in Eindhoven AZ ontvangt. Dan is Serdar Gözübüyük de arbiter. Ajax treft een dag later FC Twente in Enschede. Dat duel wordt geleid door Van Boekel.

De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta wordt zondag gefloten door Dennis Higler.