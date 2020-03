Frank de Boer maanden zonder topschutter Josef Martinez

De spits uit Venezuela viel zaterdagavond geblesseerd uit tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, bij Nashville SC (1-2). Uit medisch onderzoek bleek dat Martinez de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft afgescheurd.

De 26-jarige spits moet een operatie ondergaan en begint dan een maandenlange revalidatie. Mogelijk kan De Boer het hele seizoen niet meer over Martinez beschikken. De Venezolaan maakte in de afgelopen drie seizoenen bijna tachtig doelpunten in de Amerikaanse competitie. Martinez leidde Atlanta United in 2018 met zijn goals naar de titel in de MLS. Vorig jaar scoorde hij 27 keer voor de ploeg van De Boer.