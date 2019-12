Zuid-Europese interesse voor Senesi

Dat ze oog hebben voor de groeibriljanten van PSV is al een tijdje bekend. Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mo Ihattaren zijn al in heel Europa bekend. Hun transferprijzen – variërend van 30 tot 50 miljoen euro – ook.

Maar vanuit Italië en Spanje was ook serieuze belangstelling voor Feyenoord-verdediger Marcos Senesi. De Argentijn kende een valse start in Rotterdam, maar voelt zich in rap tempo steeds beter op zijn plek. De bijna zeven miljoen euro die Feyenoord in de international van Jong Argentinië heeft geïnvesteerd lijkt geen weggegooid geld meer.

Senesi ging keihard en vooral gedisciplineerd de duels aan. De aanhang van Feyenoord genoot van hem.

Aanvoerder Steven Berghuis zegt dat het voor zowel Senesi als Luis Sinisterra goed is dat er een groepje Spaans sprekenden is in de selectie. „Senesi, Sinisterra, Renato Tapia en Edgar Ié kunnen het prima met elkaar vinden”, zegt Berghuis. „Vorig jaar was het voor Luis veel lastiger. Renato was toen uitgeleend, Marcos en Edgar waren er nog niet. Je zag toen vaak een glimp van zijn kwaliteiten, maar het is begrijpelijk dat het toen moeilijker voor zo’n jongen was. Hij is nog jong en heeft begeleiding nodig. Nu kan hij zich helemaal ontplooien.”

Berghuis zegt dat een aantal spelers op dit moment grote stappen maakt, vooral qua fitheid. „Aan het begin van dit seizoen kon je een lijstje maken van spelers die het afgelopen jaar meer dan dertig wedstrijden hadden gespeeld”, aldus de aanvaller. „Daar stonden niet meer dan vier of vijf namen op. Zo kun je niet aan een seizoen beginnen. Spelers worden nu fitter en misschien gaat Feyenoord in de transferperiode ook nog wat doen…”

Feyenoord hoopt dat het zelf z’n beste spelers nog een tijdje kan behouden.