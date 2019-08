Analist door stof na kritiek op Maguire

Merson, die tussen 1985 en 1997 maar liefst 327 duels voor Arsenal speelde, snapte niets van de aankoop van United en was niet mals in zijn bewoordingen.

„Het was respectloos”, concludeerde de 51-jarige Merson nu, doelend op zijn eigen kritiek. ,,Harry is een international en heeft in de halve finale van het WK gestaan. Ik ben mijn boekje te buiten gegaan en ben de eerste om dat toe te geven.”

Bekijk ook: Virgil van Dijk is record kwijt

Merson vond het ronduit ’belachelijk’ dat Manchester United maar liefst 87 miljoen uit wilde geven voor Maguire. „Je moet niet vergeten dat hij op het WK goed voor de dag kwam in een driemansdefensie. En een trainer kiest alleen voor drie verdedigers als hij de verdedigers niet goed genoeg vindt en ze niet vertrouwd.”

Daar bleef het niet bij. „Bovendien komt Maguire van Leicester, waar hij alleen maar rond zijn eigen strafschopgebied hoeft te verdedigen. Hij wilde maar zeggen dat als United tegen Arsenal of City speelt, Maguire met alle ruimte in zijn rug geen schijn van kans heeft tegen types als Pierre-Emerick Aubameyang en Sergio Aguero.

Bondscoach Gareth Southgate en Paul Merson (rechts) praten bij. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ondanks de scepsis bij Merson kende Maguire afgelopen weekeinde een uitstekend debuut voor de Mancunians. Na afloop van het met 4-0 gewonnen competitieduel met Chelsea werd de voorstopper zelfs verkozen tot man of the match.

Merson trok daarop vrijwel direct zijn keutel in. „Harry heeft een goed voorkomen, straalt gezag uit en doet geen gekke dingen”, zo analyseerde hij het optreden van de international. „Ik ben kritisch geweest, maar eerlijk gezegd heb ik niet goed over kunnen brengen wat ik exact bedoelde. Ik heb Harry niet de credits gegeven die hij verdient.”

Toch probeerde Merson nog even zijn gelijk te halen. „Harry deed het prima en was comfortabel aan de bal, maar als Chelsea zakelijker was geweest en betere aanvallers had gehad, hadden ze zeker gescoord.”

Bekijk ook: Man United geeft Chelsea enorm pak slaag