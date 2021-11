Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach wacht langdurig herstel Louis van Gaal houdt vervelend souvenir over aan bewogen Oranje-week

Louis van Gaal op de tribune in de Kuip. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het zijn bewogen dagen geweest in de lange carrière van Louis van Gaal. Door de pijnlijke kwetsuur aan zijn heup zag de bondscoach vanuit een rolstoel in een skybox hoe Oranje kwalificatie afdwong voor het WK in Qatar. De 70-jarige Van Gaal wacht nu een langdurige herstelperiode.