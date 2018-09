Torino stelt direct nieuwe trainer aan

De Italiaan is de opvolger van Sinisa Mihajlovic, die donderdag werd ontslagen.

Torino werd donderdag in de kwartfinale van de Italiaanse beker uitgeschakeld door Juventus en staat tiende in de Serie A. Mihajlovic was anderhalf jaar trainer van Torino.

Mazzarri was voor het laatst trainer van Watford. Hij had eerder Internazionale, Napoli en Sampdoria onder zijn hoede.