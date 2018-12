KNVB past regels aan na incident met Makkelie

Dat is het resultaat van een gesprek tussen de scheidsrechter en directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB.

De 34-jarige arbiter uit de elitegroep van de Europese bond UEFA werd vorige maand even in de luwte gezet vanwege de commotie die was ontstaan over een lening die Makkelie had afgesloten bij Jaap Uilenberg.

De oud-arbiter zit in de scheidsrechterscommissie van de UEFA en fungeerde tot voor kort tevens als coach van Makkelie, die afgelopen zomer promotie maakte naar de Europese elitegroep. Makkelie had een overbruggingskrediet nodig voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.

De KNVB zegt de relatie tussen Makkelie en Uilenberg te blijven respecteren omdat niet is gebleken dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen belooft de voetbalbond gedragsregels op dit gebied aan te scherpen.