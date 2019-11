De excuses die PSV kan aandragen zijn op

Steven Bergwijn en Donyell Malen. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Mark van Bommel liet, nadat er bij Willem II voor de zesde keer op rij niet gewonnen werd, publiekelijk merken te snakken naar de interlandbreak. In een paar weken tijd groeiden de problemen als algen op de tuinvijver waar men in Eindhoven zo trots op was. In aanloop naar SC Heerenveen-thuis (morgen) passeerden ze nog één keer de revue. Mét de internationals Donyell Malen en Steven Bergwijn wil PSV alle ellende weer achter zich laten. De (pijn)punten op een rij.