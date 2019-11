’Mount heeft veel weg van Cruijff’

Marc van Hintum en Henk Fraser geven hoog op van Mason Mount. „Misschien een rare vergelijking, maar hij heeft wat weg van Johan Cruijff.” Ⓒ Getty Images

LONDEN - Mason Mount, 20 jaar. Geboren in Portsmouth, opgeleid in Londen en tot volle wasdom gekomen in Arnhem. De aanvaller van Chelsea én – vanavond – tegenstander van Ajax speelde in het seizoen 2017/’18 op huurbasis voor Vitesse. Hij was volgens toenmalig technisch directeur Marc van Hintum een geschenk uit de hemel. Ook oud-trainer Henk Fraser kijkt met het grootste plezier op de samenwerking met Mount terug. „Een bijzonder ventje. Dat is het”, zegt het tweetal, dat de Engelse international eerder in de Johan Cruijff ArenA zag excelleren. „Ajax is gewaarschuwd.”