Sport Kort: BMX’er Harmsen zesde in wereldbeker

BMX: Harmsen zesde in Bathurst

BMX'er Joris Harmsen is als zesde geëindigd bij de derde wereldbeker Supercross in het Australische Bathurst. De zege ging naar de Amerikaan Connor Fields. Hij bleef in tijd de Brit Kye White en de zijn landgenoot Corben Sharrah voor.

Door het slechte weer was de wedstrijd al na één ronde stilgelegd. De zege ging naar de rijder die de snelste tijd in de eerste ronde had neergezet. Dat was Fields. Harmsen was een halve seconde langzamer. Jay Schippers eindigde als 40e. Niek Kimmann kwam ten val.