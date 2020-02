Sport Kort: Golfers Wil Besseling en Lars van Meijel klaar in Geelong

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

GOLF: Besseling en Van Meijel klaar in Geelong

11.30 uur De Nederlandse golfers Wil Besseling en Lars van Meijel hebben zich niet geplaatst voor de vierde en laatste ronde van het ISPS Handa Vic Open in de Australische stad Geelong. Beide golfers vielen af bij de tweede 'cut' na de derde ronde. Anne van Dam plaatste zich bij de vrouwen wel voor de vierde ronde.

Besseling kwam na een ronde van 76 slagen (4 boven par) uit op 212 slagen. Dat waren er 2 te veel om zich voor de benodigde top 35 te plaatsen. De golfer sloeg drie bogeys en een double bogey op de achtste hole. Daartegenover wist hij maar 1 birdie te slaan.

Van Meijel kwam tot een ronde van 77 slagen en eindigde ook op een totaal van 212. De golfer had net als Besseling in de slotfase veel last van de wind en sloeg naast 2 birdies, 5 bogeys en 1 double bogey.

BMX: Harmsen zesde in Bathurst

BMX'er Joris Harmsen is als zesde geëindigd bij de derde wereldbeker Supercross in het Australische Bathurst. De zege ging naar de Amerikaan Connor Fields. Hij bleef in tijd de Brit Kye White en de zijn landgenoot Corben Sharrah voor.

Door het slechte weer was de wedstrijd al na één ronde stilgelegd. De zege ging naar de rijder die de snelste tijd in de eerste ronde had neergezet. Dat was Fields. Harmsen was een halve seconde langzamer. Jay Schippers eindigde als 40e. Niek Kimmann kwam ten val.