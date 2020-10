Bundesliga: Serge Gnabry bezorgt Bayern op valreep zege

Bayern leidde halverwege met 2-0. Thomas Müller benutte na een klein kwartier een strafschop, die was toegekend na een handsbal van 1. FC Köln-verdediger Marius Wolf. In de extra tijd trof Serge Gnabry doel met links. In de slotfase verkleinde Dominick Drexler de marge nog tot één, maar Bayern wist in het restant puntenverlies te voorkomen.

De Pool Lewandowski maakte de reis naar Keulen niet en ook Leon Goretzka werd „na een aantal zware weken” wat rust gegund door trainer Hansi Flick. Eric Maxim Choupo-Moting nam de plek van Lewandowski in. Hij werd na een uur vervangen door Joshua Zirkzee. Ook Leroy Sané werd toen naar de kant gehaald.

