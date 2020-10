Bundesliga: Serge Gnabry bezorgt Bayern op valreep zege, eerste verlies RB Leipzig

Bayern leidde halverwege met 2-0. Thomas Müller benutte na een klein kwartier een strafschop, die was toegekend na een handsbal van een verdediger van Köln. Door de afwezigheid van Lewandowski mocht Müller zijn eerste penalty nemen sinds december 2015. In de extra tijd van de eerste helft trof Serge Gnabry doel met links. Voor Gnabry was het pas zijn eerste doelpunt sinds zijn hattrick in de eerste speelronde van de Bundesliga tegen Schalke 04.

In de slotfase verkleinde Dominick Drexler de marge nog tot één, maar Bayern wist in het restant puntenverlies te voorkomen. Bayern heeft na zes duels al 24 keer gescoord en dat is nooit eerder gebeurd.

De Pool Lewandowski maakte de reis naar Keulen niet en ook Leon Goretzka werd "na een aantal zware weken" wat rust gegund door trainer Hansi Flick. Eric Maxim Choupo-Moting nam de plek van Lewandowski in. Hij werd na een uur vervangen door Joshua Zirkzee. Ook Leroy Sané werd toen naar de kant gehaald.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund boekte een 2-0-zege in de uitwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Verdediger Mats Hummels nam in de tweede helft beide doelpunten voor zijn rekening. Dortmund en Bayern hebben na zes duels beide 15 punten. Volgende week staat in Dortmund de topper tussen de koplopers op het programma.

Eerste nederlaag RB Leipzig

RB Leipzig heeft in de Bundesliga voor het eerst verloren. Borussia Mönchengladbach was op eigen veld met 1-0 te sterk voor Leipzig, dat de koppositie nu aan Bayern München en Borussia Dortmund moet laten.

Hannes Wolf maakte na een uur het winnende doelpunt. Na terugleggen van Patrick Herrmann schoot Wolf beheerst raak. Saillant detail is dat Wolf door Gladbach wordt gehuurd van RB Leipzig. Het was pas zijn eerste doelpunt in de Bundesliga.

Justin Kluivert bleef bij Leipzig de hele wedstrijd op de bank.

Leipzig heeft nu twee punten minder dan Bayern München en Borussia Dortmund

Werder Bremen

Werder Bremen hield een punt over aan de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt: 1-1. De Nederlandse jeugdinternational Tahith Chong werd bij Bremen na een uur naar de kant gehaald.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga