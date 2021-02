’Absentie Sébastien Haller tegen Lille op te vangen’

Dusan Tadic oogt ontspannen tijdens de training van Ajax op het veld bij Lille OSC. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een indrukwekkendere entree bij Ajax had Sébastien Haller zich – met vijf treffers en vijf assists in zijn eerste zeven duels – niet kunnen wensen. Dat de Franse spits door een administratieve blunder vanavond op bezoek bij OSC Lille ontbreekt in de Europa League, is een groot gemis. Maar is Haller nu ook al onmisbaar? Nee, vinden Patrick Kluivert en Ronald de Boer. „Eerlijk gezegd denk ik dat Lille meer moeite zal hebben met een valse spits”, aldus Kluivert.