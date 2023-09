Heracles slaat na achterstand alsnog toe tegen Excelsior

De thuisploeg begon in Almelo sterk, maar het was Excelsior dat op voorsprong kwam. Nikolas Agrafiotis kopte de bal op aangeven van Lazaros Lamprou achter doelman Michael Brouwer. Het was voor de spits de vierde wedstrijd op rij dat hij scoorde in de competitie. Marinus Dijkhuizen moest Agrafiotis echter nog in de eerste helft wisselen. De aanvaller kon niet meer verder en werd vervangen door Richie Omorowa.

Druk te groot voor de gasten

Bryan Limbombe bracht de thuisploeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Hij kopte raak uit een voorzet van Emil Hansson. Kort daarop stuurde arbiter Joey Kooij Lamprou van het veld met de tweede gele kaart, nadat de Excelsior-speler commentaar had gehad op een beslissing. Met een man meer zette Heracles nog eens druk. Nadat de Rotterdammers de bal niet goed wegkregen, kopte aanvaller Justin Hoogma op aangeven van Hansson de tweede treffer van Heracles binnen. De van Stuttgart gehuurde Mohamed Sankoh maakte bij zijn debuut voor Heracles nog de 3-1.