Jong Ajax naast Cambuur na zege op Top Oss

Jong Ajax is in de Keuken Kampioen Divisie in punten gelijk gekomen met koploper Cambuur Leeuwarden. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag won met 2-0 van Top Oss en heeft net als de Friezen 42 punten. Cambuur speelt zondag nog uit bij Excelsior.