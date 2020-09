Advocaat hoopt na blessure Botteghin dat Italianen wegblijven bij peperdure Senesi

Feyenoord vreest dat het Botteghin weken kwijt is. De Braziliaan, die de eerste wedstrijd van het seizoen tegen PEC Zwolle door een schorsing miste, viel tegen FC Twente uit met forse hamstringklachten. De centrale verdediger durfde het niet eens aan om nog verder te spelen, hij ging direct van het veld.

Senesi wordt begeerd door Napoli, maar de belangstelling loopt voorlopig vooral via makelaars. In het geval van Senesi moet er worden onderhandeld via zijn vader, die zijn zaken behartigt, en rechtstreeks met Feyenoords technisch directeur Frank Arnesen. Omdat Feyenoord geen zaken wil doen bij biedingen onder de 30 miljoen euro heeft Napoli inmiddels ook bij Arsenal geïnformeerd naar de Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos, die goedkoper maar ook ouder (32) is. De Italianen verwachten zelf 75 miljoen euro over te houden aan de verkoop van hun centrale verdediger Kalidou Koulibaly (naar Paris Saint-Germain of Manchester City).

Spajic snel aan boord

Feyenoord heeft ingespeeld op een mogelijke transfer door Uros Spajic (27) voor een jaar vast te leggen. De Serviër hoopt dat donderdag zijn papierwerk in orde is, waardoor hij kan aansluiten bij de selectie.

In de tussentijd ziet Advocaat hoe de zelf opgeleide Lutsharel Geertruida zich ontwikkelt. De 20-jarige jeugdinternational was tegen FC Twente opnieuw de beste man van het veld. Die werd ook meteen na het afhaken van Botteghin van de rechtsbackpositie naar het centrum verplaatst. Op de rechterflank viel Bart Nieuwkoop sterk in. Advocaat: „Je kunt nooit exact zeggen hoe lang een speler eruit is, omdat je nog geen diagnose hebt. Maar een hamstringblessure betekent meestal wel een paar weken niet spelen.”

