Donny van Iperen vliegt naar Nederland: ’En dan bidden dat hij gauw terugkomt bij ons’

Het medisch team landt morgen in Moldavië, waar Van Iperen sinds afgelopen in coma ligt nadat hij tijdens een duel van zijn club FC Zimbru door de doelman van de tegenstander hard op het hoofd werd geraakt. Hij wordt dan per ambulance naar het vliegveld gebracht, waarna hij naar Rotterdam wordt vervoerd. In Nederland zal hij worden behandeld in het Erasmus MC. ,,En dan bidden dat hij gauw weer terugkomt bij ons”, aldus broer Joey van Iperen.

Het was voor zijn familie - vanwege een ’bureaucratische barrière’ - een hels karwei om Van Iperen terug naar Nederland te krijgen. De voetballer was vanwege zijn werk in het buitenland niet in Nederland verzekerd voor zorg, waardoor geen ziekenhuis in Nederland hem op kon nemen. Zelfs terwijl de voorzitter van FC Zimbru alle medische kosten wilde betaalde. Na een oproep in de media schoten diverse media op persoonlijke titel te hulp waardoor bij diverse organisaties de juiste deuren open gingen.

Uiteindelijk schoot ook de gemeente Dijk en Waard, waartoe Van Iperens geboortedorp Sint Pancras behoort, te hulp. Hij wordt aldaar ingeschreven als inwoner, waardoor hij in aanmerking komt voor een Nederlandse zorgverzekering.