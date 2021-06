Maria ’Miss Backhand’ Verschoor. Ⓒ BSR Agency

Misschien wel het meest interessante proces in hét proces van de hockeysters richting Tokio is de omscholing van Maria Verschoor van middenvelder tot spits van Oranje. Verschoor is een razendsnelle leerling. „Nou ja, goals maken is toch het allerleukste.”